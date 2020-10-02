فازانوتّي: لا لبعثة عسكرية أوروبية الى ليبيا

ليبيا – رأت المحللة السياسية الإيطالية والباحثة المشاركة في معهد دراسات السياسة الدولية (ISPI) فيديريكا سياني فازانوتّي أن مجرد التفكير بتواجد جيش أوروبي في ليبيا في ظل حضور العديد من الفاعلين غير الليبيين على الساحة يمثل نهجاً لا يكتب له النجاح، في اشارة الى تقارير اعلامية عن خطة لنشر قوة سلام أوروبية لمراقبة وقف اطلاق النار.

فازانوتي وفي تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الدولية الإيطالية أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” رفضت بشكل مطلق إرسال قوة أوروبية الى ليبيا.

وقالت فازانوتّي إنها مقتنعة بأن حضور قوة عسكرية في ليبيا أمر أساسي لكنها رأت أنها يجب أن تكون قوة دولية بقيادة الأمم المتحدة، مبينة أن هذا لأن الليبيين كالأطفال،أظهروا أنهم غير ناضجين سياسيًا تمامًا ومدججين بالأسلحة لذا فهم بحاجة إلى من يراقبهم.

وأضافت :”أنه يبقى لنا أن نرى من يجب أن يكون جزءًا من هذه القوة”، متسائلة: “فماذا لو أنشأنا قوة تحكم مع أولئك الذين يلعبون دور الأشرار الآن؟ ماذا لو سيطر الأتراك والمصريون على المنطقة؟”.

ونوهت فازانوتّي بأن الأتراك موجودون في طرابلس ولن يغادروها،مختتمة:”لذا، دعونا نحولهم إلى مراقبي، لكي نوقفهم ونسيطر عليهم من خلال قوة مؤلفة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.