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أنقرة | النمروش: يجب أن يشارك أبطال بركان الغضب في الحوارات التي تجري في عدد من العواصم

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة أمس الخميس وزير دفاع الفاق صلاح النمروش.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الاعلامي لوزارة دفاع الوفاق لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما ناقش اللقاء برامج التدريبات التي سيتلقاها مسلحو الوفاق بمعاهد التدريب التابعة لدفاع الوفاق.

ومن جانبه صرح النمروش بحسب إعلام “بركان الغضب” من أنقرة بأنه ناقش مع السفير التركي تطورات الحوارات السياسية الجارية في عددٍ من العواصم و المدن، مؤكدًا على موقفه بضرورة مشاركة من وصفهم بـ” أبطال بركان الغضب ” (مسلحي الوفاق) فيها استمراراً لما وصفه بـ” دور قواتنا البطلة في ملحمة استمرت لأربعةَ  عشر شهراً صدّت خلالها عدواناً دولياً على العاصمة طرابلس ” على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لا يوجد شئ اسمه ابطال الغضب في المنطقه الغربيه من ليبيا الموجود هو بطاطة بركات العنب فعندما تأكد السراج بعدم ذكوريتهم جاب لهم أتراك وسوريين بيش يذكروهم فقوات بركات العنب ناقصين رجوله لولا ذلك لكان رفضوا محاربه جيش بلادهم ولكن فاقد الشرف ما يهمه ما يدير

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