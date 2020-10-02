وزير خارجية إيطاليا: إعلان السراج لاستقالته “قرار شجاع”

أثنى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على فائز السراج بسبب إعلان عزمه التنحي عن المشهد السياسي حال تم التوافق على مجلس رئاسي وحكومة جديدتين.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في روما، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في إجابة عن سؤال بهذا الصدد، إن قرار السراج الاستقالة ومغادرة الساحة (السياسية) هو خيار شجاع ومسؤول بشكل كبير”، مشيرا إلى أنه مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي.

وجدد الوزير الإيطالي التأكيد على أن خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة تؤتي ثمارها، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بالجدير بالثناء، وقال “يتعين على جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية دفعها نحو الحوار”.

وأضاف دي مايو: “على الصعيد الاقتصادي، نعمل مع تركيا لدعم الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط في جميع أنحاء البلاد”.

وكان السراج قد أعلن في خطاب تلفزيوني منتصف الشهر الماضي، نيته الاستقالة بنهاية الشهر الجاري حال توصلت لجنة الحوار السياسي المشتركة لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس للوزراء.