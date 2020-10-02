الشركات المتعثرة تحت مجهر وزارة “اقتصاد الوفاق”

ناقشت اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، آلية عمل هذه الشركات وسبل تنفيذ مهامها.

وبحثت اللجنة خلال اجتماع موسع عُقد بمقر الوزارة، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة فرج بومطاري، آلية عمل هذه الشركات بما يضمن تنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها، وذلك بتكليف فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة وتقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة.

ويشار إلى أن بومطاري قد أصدر القرار رقم 205 لعام 2020 بخصوص تشكيل لجنة عليا للشركات المتعثرة، تقوم بحصر الشركات المتعثرة وحصر العمالة وتقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم وإعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي يتم إحالتها للتصفية

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