إصابات كورونا النشطة في ليبيا تلامس 15 ألف حالة

تحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 01 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم 208

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2505) عينة موزعة على المختبرات التالية

1. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1724) عينة.

2. مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (108) عينة.

3. مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (65) عينة .

4. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (90) عينة .

5. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة .

6. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (63) عينة .

7. مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (30) عينة .

8. مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة .

9. مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة .

10. مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (318) عينة .

11. مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات .

12. مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (11) عينة .

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي

– عدد ( 1996 ) عينة سالبة .

– عدد (509) عينة موجبة ( 282 جديدة + 227 مخالطة ) .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 77 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

2. غريان

عدد 37 حالة جديدة

عدد 40 حالة مخالطة

3. بنغازي :

عدد 16 حالة جديدة

4. رقدالين

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5. المنشية–الجميل

عدد 8 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

6. الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

7. النواحي الأربع

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8. القلعة

عدد 1 حالة جديدة

9. المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10. زلطن

عدد 4 حالة جديدة

11. صبراته

عدد 26 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12. جنزور

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

13. الجفارة

عدد 33 حالة جديدة

14. الزاوية المركز

عدد 17 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

15. ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

16. صرمان

عدد 1 حالة جديدة

17. زليتن

عدد 3 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

18. الاصابعة

عدد 4 حالة جديدة

19. مصراتة

عدد 29 حالة مخالطة

20. الجميل

عدد 3 حالة جديدة

21. الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22. الخمس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

23. زوارة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

24. الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

25. الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

26. العوينية

عدد 1 حالة جديدة

27. درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28. باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

29. الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

30. تازربو

عدد 2 حالة جديدة

31. سرت

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

32. غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 440 ) حالة شفاء حسب المدن :

1. عدد 308 حالة في طرابلس

2. عدد 30 حالة في صبراته

3. عدد 4 حالات في تازربو

4. عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

5. عدد 56 حالة في زواره

6. عدد 2 حالة في مصراته

7. عدد 10 حالات في الزاوية المركز

8. عدد 23 حالة في غريان

9. عدد 1 حالة في الزنتان

10. عدد 5 حالات في درج

تفاصيــــــل الــــ ( 11 ) حالة الوفاة :

1. عدد 3 حالات في قصر الأخيار

2. عدد 2 حالة في الزاوية المركز

3. عدد 4 حالات في بنغازي

4. عدد 2 حالة في غريان

الإحصاءات العامة :

1. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 35717

2. الحالات النشطة : 14813

3. المتعافين : 20334

4. الوفيات : 570

#مكتب_الإعلام_الصحي

#المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية