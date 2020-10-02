وزير الخارجية الأمريكي: تدخل تركيا وروسيا في ليبيا فاقم الأزمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة “تعتقد اعتقادًا راسخًا أن تدخل طرف ثالث في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، سواء كانت روسيا أو تركيا”، داعيا موسكو وأنقرة إلى “التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم”.

وأشار بومبيو في مقابلة مع صحيفة (لا ربيوبليكا) الإيطالية إلى أن :الوضع أكثر تعقيدًا بعض الشيء في ليبيا حاليا”، وقال: “دأبت الولايات المتحدة منذ سنوات على المطالبة بحل بوساطة الأمم المتحدة من أجل خلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل تحدٍ”.

وأعلن الوزير الأمريكي أن إدارة واشنطن متحدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر برلين، الذي انعقد في شهر يناير الماضي من أجل أن تلتقي الأطراف الليبية وتحديد إطار للحل السلمي، وتابع: “نريد من القادة الليبيين بذل جهود جادة لإحياء اتفاقيات قادرة على ضمان استقرار طويل الأمد للمنطقة بأسرها”.

وأردف بومبيو: “لذلك نأمل أن تكف الدول الأخرى المشاركة في الأنشطة العسكرية في ليبيا عن مثل هذا السلوك، لا حاجة لأية أسلحة أخرى”، مذكرا بأن “جلب السلاح إلى ليبيا يعتبر انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة”، ولفت إلى أنها دولة مليئة بالسلاح ولا حاجة لسلاح آخر، فالمطلوب هو، بدلا من ذلك، حوار بناء بين جميع الأطراف الليبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أكي الإيطالية.