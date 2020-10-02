توزيع إصابات كورونا.. طرابلس الأعلى في عدد المصابين والمتعافين

تصدر مدينة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلا للمصابين بفيروس كورونا المستجد وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس بحسب الإحصائية الخاصة بالوضع الوبائي ليوم الخميس، الأول من أكتوبر، والتي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، والتي سجلت 509 إصابة جديدة و11 حالة وفاة على مستوى ليبيا.

ووفق الإحصائية التي نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» فقد سجلت مدينة طرابلس 155 حالة إصابة جديدة من بينها 77 إصابة جديدة و78 حالة مخالطة، بينما سجلت المدينة تعافي 308 حالة من الفيروس.

وأظهر بيان المركز تسجيل 77 إصابة في غريان، و16 إصابة في مدينة بنغازي، و10 إصابات في راقدالين، و18 إصابة في المنشية—الجميل، و4 إصابات في الحرابة، و3 إصابات في النواحي الأربع، و5 إصابات في المعمورة، و4 إصابات في زلطن، و27 إصابة في صبراتة، و8 إصابات في جنزور، و33 إصابة في الجفارة، و26 إصابة في الزاوية المركز، و22 إصابة في زليتن.

– تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا

وسجلت المركز 29 إصابة في مصراتة، و4 إصابات في الأصابعة، و3 إصابات في الجميل، و8 إصابات في الزاوية الغرب، و19 إصابة في زوارة، و10 إصابات في الزنتان، و7 إصابات في درج، و10 إصابات في سرت، وإصابتان في كل من الخمس وتازربو، وإصابة واحدة في كل من القلعة، ترهونة، صرمان، الرجبان، العوينية، الكفرة وغدامس.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 440 حالة سفاء منها 308 حالة في طرابلس، و30 حالة في صبراتة، و4 حالات في تازربو، وحالة واحدة في ظاهر الجبل، و56 حالة في زوارة، وحالتين اثنين في مصراتة، و10 حالات في الزاوية المركز، و23 حالة في غريان، وحالة واحدة في الزنتان، وخمس حالات في درج.

أما المتوفون جراء الإصابة بالفيروس فقد سجل المركز 11 حالة وفاة جديدة منها ثلاث حالات في قصر الأخيار، وحالتين في الزاوية المركز، وأربع حالات في بنغازي، وحالتين اثنين في غريان.

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 35717 إصابة منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 20334 حالة وتوفي نحو 570 حالة.

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