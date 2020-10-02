«خارجية الوفاق»: سيالة مارس عمله بشكل اعتيادي الخميس

أكد مكتب الإعلام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، أن المفوض بالوزارة محمد الطاهر سيالة، مارس عمله بشكل اعتيادي يوم أمس الخميس.

ونفى مكتب الإعلام عبر صفحة إدارة الإعلام الخارجي على «فيسبوك» صحة ما ترددعن دخول سيالة في غيبوبة أمس الخميس.

وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية إن سيالة التقى في مكتبه أمس الخميس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن.

ودعا مكتب الإعلام بوزارة الخارجية المدونين والنشطاء إلى «استقاء الأخبار الصحيحة من مصدرها»، مؤكدا أنه «يرحب بالتواصل معه في كل الأوقات للرد على أي استفسارات».

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