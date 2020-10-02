ليبيا الان

واينر: حل الأزمة الليبية رهين بتوافق الأطراف الخارجية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أن الجهات الأجنبية الفاعلة الرئيسية في ليبيا تحتاج إلى التوافق لتمكين الليبيين من الاتفاق على المسار نحو حكومة ليبية منتخبة جديدة.

وأشار واينر في تغريدة له على تويتر إلى أن سفير بلاده في ليبيا ريتشارد نورلاند يعمل من أجل ذلك، مؤكدا أن الدعم الفرنسي للشعب الليبي وممثليه يحدد مستقبل البلاد – وليس الجيش والميليشيات – وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح حسب قوله.

وتأتي تصريحات واينر عقب تشديد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صمويل واربورغ، على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في ليبيا، مؤكدا أن رئيس بلاده شدّد على ضرورة أن يأتي حل الأزمة الليبية داخليًا، مشيرا إلى اتفاق بين الرؤى الأمريكية والمصرية على ضرورة حلّ الأزمة بين الطرفين دون تدخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك