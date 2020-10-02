واينر: حل الأزمة الليبية رهين بتوافق الأطراف الخارجية

أكد قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أن الجهات الأجنبية الفاعلة الرئيسية في ليبيا تحتاج إلى التوافق لتمكين الليبيين من الاتفاق على المسار نحو حكومة ليبية منتخبة جديدة.

وأشار واينر في تغريدة له على تويتر إلى أن سفير بلاده في ليبيا ريتشارد نورلاند يعمل من أجل ذلك، مؤكدا أن الدعم الفرنسي للشعب الليبي وممثليه يحدد مستقبل البلاد – وليس الجيش والميليشيات – وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح حسب قوله.

وتأتي تصريحات واينر عقب تشديد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صمويل واربورغ، على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في ليبيا، مؤكدا أن رئيس بلاده شدّد على ضرورة أن يأتي حل الأزمة الليبية داخليًا، مشيرا إلى اتفاق بين الرؤى الأمريكية والمصرية على ضرورة حلّ الأزمة بين الطرفين دون تدخل.

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