كاجمان : قرار تعيين الطرابلسي في المخابرات مخالف وكأنه لم يكن

ليبيا – أوقف عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان قرار تعيين عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة وذلك لصدوره بـ ” المخالفة لآليات التعيين ” .

ووجه كاجمان رسالة الى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير ووزير داخليةالوفاق فتحي باشاآغا ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس جهاز المخابرات العامة ، بشأن اعتبار القرار كأنه لم يكن .

وقال كاجمان أن قرار التعيين مخالف للاتفاق السياسي وللآلية المتخذة لهذه التعيينات في باب حكومة الوفاق بالإتفاق السياسي كما أنهمخالف للإعلان الدستوري الصادر في 2011 .

وأكد كاجمان في كتابه ، بأن السراج لم يعرض قرار التعيين على اعضاء الرئاسي لنيل موافقتهم وهو بالاضافة لما سبق يعتبر مخالفة ،تستوجب اعتبار القرار كأنه لم يكن .

المرصد – متابعات

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