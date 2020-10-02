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كاجمان : قرار تعيين الطرابلسي في المخابرات مخالف وكأنه لم يكن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياأوقف عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان قرار تعيين عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة وذلك لصدوره بـ ” المخالفة لآليات التعيين ”  .

ووجه كاجمان رسالة الى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير ووزير داخليةالوفاق فتحي باشاآغا ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس جهاز المخابرات العامة ، بشأن اعتبار القرار كأنه لم يكن .

وقال كاجمان أن قرار التعيين مخالف للاتفاق السياسي وللآلية المتخذة لهذه التعيينات في باب حكومة الوفاق بالإتفاق السياسي كما أنهمخالف للإعلان الدستوري الصادر في 2011 .

وأكد كاجمان في كتابه ، بأن السراج لم يعرض قرار التعيين على اعضاء الرئاسي لنيل موافقتهم وهو بالاضافة لما سبق يعتبر مخالفة ،تستوجب اعتبار القرار كأنه لم يكن .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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