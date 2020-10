تطورات الأوضاع في ليبيا على رأس مباحثات تبون وإسبر

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مع مارك توماس إسبر، وزير الدفاع الأمريكي الذي بدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي

وقال بيان

للرئاسة الجزائرية إن الجانبين اتفقا على

ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في

إطار احترام وحدة وسيادة دولها.

وتعد هذه

الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الأمريكي منذ 2006، وتأتي ضمن جولة

مغاربية تشمل أيضا تونس والمغرب.

