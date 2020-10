أكدت مصادر محلية، اليوم الجمعة، إقفال تقاطع الطريق عند الإشارة الضوئية “البيفي” من قبل المتظاهرين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتواصل انقطاع الكهرباء وتغاضي حكومة الوفاق غير المعتمدة عن المجرمين، وعدم سعيها لملاحقتهم

