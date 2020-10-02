الهلال الأحمر ينظم محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية

نظم الهلال الأحمر الليبي فرع غات على مدى يومين محاضرة توعوية تثقيفية في مجال الصحة الإنجابية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم السكان في ليبيا، وذلك بقاعة المجلس البلدي غات، ألقاها أخصائي النساء والتوليد محمد قمو.

المحاضرة استهدفت ثلاثين عنصرا من النساء القياديات في المجتمع المحلي، وعددا من المهتمات بالمجال الصحي، إلى جانب بعض الشخصيات العامة ببلدية غات، مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وخلال المحاضرة تم إيضاح المفاهيم الأساسية حول الصحة الإنجابية، ودورها في زيادة الوعي الصحي بالمجتمع وخاصة في ظل جائحة كورونا، إلى جانب إسهامها في التقليل من نسب الوفيات بين النساء.

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