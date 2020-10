أعلنت السفارة

الأمريكية لدى ليبيا اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن

بلاده ستستخدم كل أسلحتها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والانخراط في

عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة هناك.

