الخبراء الجزائريون يبدؤون تقييم الوضع في محطة كهرباء الخمس

وصل عدد من الخبراء الذين أرسلتهم الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع المجلس

الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ظهر اليوم إلى محطة كهرباء الخمس.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، إنه تم البدء في تقييم الوضع استعدادًا لتشغيل وحدتي التوليد

بالمشروع.

وأوضحت الشركة أن الخبراء سيعملون على زيادة إنتاج الشبكة للكهرباء بقدرة إنتاجية

500 ميجاوات.

يذكر أن دخول الوحدتين سيخفض وطأة أزمة الكهرباء على مدينة طرابلس خاصة

والشبكة الكهربائية بوجه عام.

