تومرز: انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لازالت مستمرة في ليبيا

أكد سفير هولندا

لدى ليبيا لارس تومرز، أن “الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

لازالت مستمرة في ليبيا، ولازالت تلقي بثقلها على الليبيين”.

وأضاف تومرز في

تغريدة له على تويتر أن هناك حاجة إلى العمل باستمرار من أجل صحافة حرة قوية وحرية

التعبير بدون خطاب الكراهية في ليبيا”.

وتابع تومرز “اليوم

تحيي هولندا ذكرى الصحفي جيروين أورلمان الذي قُتل اليوم قبل أربع سنوات في جبهات

القتال في سرت، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي كان تصوير الجانب الإنساني لموقف معين

”

