الوطني لمكافحة الأمراض: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 35717 حالة

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 11 حالة وفاة و 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في

بيان له اليوم الجمعة إنه استلم 2505 عينة موزعة على عدد من المختبرات، وبعد فحص

العينات بتقنية

“Real Time PCR” تبينت

النتائج المذكورة.

وأوضح أن توزيع

حالات الإصابة الجديدة جاء في المناطق التالية: 77 حالة جديدة و78 حالة مخالطة في

طرابلس، وفي غريان، و37 حالة

جديدة و40 حالة مخالطة، وفي بنغازي 16 حالة جديدة، وفي رقدالين 8 حالات جديدة و2

حالة مخالطة، وفي المنشية الجميل 8 حالات جديدة و10 حالات مخالطة، وفي الحرابة و4

حالات جديدة، وفي النواحي الأربع حالتين جديدتين وحالة مخالطة، وفي القلعة حالة

جديدة، وفي المعمورة حالتين جديدتين جديدة و3 حالات مخالطة، وفي زلطن 4 حالات

جديدة، وفي صبراتة 26 حالة جديدة

وحالة مخالطة.

وذكر البيان

تسجيل جنزور 4 حالات جديدة و2 حالة مخالطة، والجفارة 33 حالة جديدة، والزاوية

المركز 17 حالة جديدة و9 حالات مخالطة، وترهونة حالة جديدة، وفي صرمان حالة جديدة، وفي زليتن 3 حالات جديدة و19 حالة

مخالطة، والأصابعة 4 حالات جديدة، وفي مصراتة 29 حالة مخالطة، وفي الجميل 3 حالات

جديدة، وفي الزاوية الغرب 6 حالات جديدة و2 حالة مخالطة، وفي الخمس حالة جديدة و حالة مخالطة، وزوارة 4 حالات جديدة

و15 حالة مخالطة، والزنتان حالة جديدة و9

حالات مخالطة، والرجبان حالة جديدة،

والعوينية حالة جديدة، ودرج 5 حالات جديدة

وحالتين مخالطتين، وباطن الجبل حالتين جديدتين، والكفرة حالة جديدة، وتازربو حالتين جديدتين، وسرت 7

حالات جديدة و3 حالات مخالطة، وغدامس حالة

مخالطة.

كما أشار البيان

إلى أن حالات الشفاء توزعت على المدن التالية: 308 حالات في طرابلس، و30 حالة في

صبراتة، و4 حالات في تازربو، وحالة في ظاهر الجبل، و56 حالة في زوارة، و2 حالة في

مصراتة، و10 حالات في الزاوية المركز، و23 حالة في غريان، و حالة في الزنتان، و5

حالات في درج.

ولفت البيان إلى

أن حالات الوفاة تم تسجيل 3 حالات منها في قصر الأخيار، وحالتين في الزاوية

المركز، و4 حالات في بنغازي، وحالتين في غريان.

وذكر البيان أن

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 35717 حالة، بينها 14813 حالة نشطة

تتلقى الرعاية الطبية، و20334 حالة شفاء، و570 حالة وفاة.

