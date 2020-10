دونماز: تسجيل الأمم المتحدة للاتفاق المبرم بين تركيا والوفاق يعزز سياسية أنقرة في منطقة المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الجمعة، إن تسجيل منظمة الأمم المتحدة اتفاقية الحدود البحرية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة يعزز من سياسة أنقرة في منطقة المتوسط.

وأضاف دونماز في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي

“تويتر” أن اتفاقية الحدود البحرية المبرمة مع حكومة الوفاق تم تسجيلها

من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن بذلك اكتسبت سياسة أنقرة المتوسطية القائمة على القانون

الدولي والحقوق والعدالة قوة أكبر، بحسب قوله.

وأوضح دونماز أن تركيا لا تنتهك حقوق أي أحد ولا تتنازل عن حقوقها في منطقة المتوسط.

