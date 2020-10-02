الثني يتابع احتياجات مربي المواشي ويطالب بتوفير الأعلاف

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على احتياجات مربي المواشي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الاقتصاد منير عصر، بحضور ممثلين عن القطاع.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الحكومة إلى كافة المشاكل والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، وعلى رأسها مشكلة عدم السيطرة على أسعار الأعلاف وانعكاس ذلك على أسعار اللحوم، موجها تعليماته لوزير الاقتصاد بالتعجيل في تشكيل لجان لوضع تسعيرة الأعلاف الموردة من قبل الشركات الخاصة، وتعميمها على كافة المنافذ التابعة للحكومة الليبية.

كما أصدر الثني تعليماته لوزير الزراعة بعقد اجتماع عاجل مع المكلفين من قبل شريحة مربي المواشي، لوضع آلية جديدة وواضحة لتقديم الدعم المالي المطلوب لتوفير الأعلاف.

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