دي مايو: قرار السراج بالتخلي عن السلطة مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فعال

اعتبر وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج عزمه التخلي عن السلطة حال تم التوافق على مجلس رئاسي وحكومة جديدتين، قرار شجاع ومسؤول.

وقال دي مايو، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في روما مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فعال تتوصل إليه الأطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي.

وأكد دي مايو على أن خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة تؤتي ثمارها، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بالجدير بالثناء.

وطالب دي مايو، جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية، بالعمل على الدفع نحو الحوار السياسي، لافتا إلى أنه يتم العمل مع تركيا لدعم الاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط في جميع أنحاء ليبيا.

