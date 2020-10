أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، خلال

لقائه مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قلقه من نقل مسلحين من سوريا وليبيا للقتال

في إقليم ناغورني قره باخ، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الإقليم.

The post عاجل // لافروف: قلقون من مشاركة مسلحين من سوريا وليبيا في الصراع بـ”قره باخ” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24