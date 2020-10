أعلن المجلس البلدي أبو سليم، اليوم الجمعة، انطلاق حملة إزالة التعديات على الطريق العام والرصيف بطريق الهضبة.

وأكد المجلس، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك جاء بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين، فضلا عن عرقلة التعديات لحركة السير وتشويه المنظر العام.

