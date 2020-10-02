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خبراء جزائريون في ليبيا لتخفيف أزمة الكهرباء “صور”

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عدد من الخبراء الجزائريين بعد أن أرسلتهم حكومة بلادهم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي إلى محطة كهرباء الخمس.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بفيسبوك أن الخبراء باشروا في تقييم وضع المحطة ونسب الإنجاز استعدادا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي، ودخولهما على الشبكة بقدرة إنتاجية تقدر بـ 500 ميجاوات، مشيرة إلى أن دخول الوحدتين سيقلل من أزمة انقطاع الكهرباء على مدينة طرابلس والشبكة الكهربائية بصفة عامة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أجرى أمس الخميس اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول فيه مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، كما أبدى الجانبان خلال المحادثات رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال الكهرباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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