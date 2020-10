تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يسمح بتفتيش السفن

التي يشتبه بتهريبها للبشر قبالة سواحل ليبيا.

