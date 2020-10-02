الجهاني: مجلس الدولة أرسل وفدا غير الذي حضر الجلسة الأولى

أرجع عضو لجنة الحوار بمجلس النواب عصام الجهاني، تأخر انطلاق جلسة الحوار الثانية في مدينة بوزينقة المغربية، إلى قيام مجلس الدولة بإرسال وفد جديد يختلف عن الوفد الذي حضر الجلسة الأولى.

وأوضح الجهاني في تصريح لقناتنا أنهم أجروا جلسة تشاورية غير رسمية أمس مع وفد مجلس الدولة، وصفها بالإيجابية، مرجحا عقد جلسة رسمية مساء اليوم أو غدا السبت.

وأضاف الجهاني أنه تم توزيع مجلس إدارة المصرف المركزي على أساس جغرافي بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

الجهاني أكد أن المعايير التي وضعت لاختيار منصب المحافظ ونائبه قاسية جدا، وأن عملية الاختيار ستتم بالتشاور بين مجلسي النواب والدولة.

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