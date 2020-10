أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بخروج أهالي تاجوراء في

تظاهرات وسط البلدية احتجاجا على تردي الوضع الأمني والمعيشي وتناحر المليشيات بالمنطقة.

The post عاجل // أهالي تاجوراء يتظاهرون وسط البلدية احتجاجا على تردي الوضع الأمني والمعيشي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24