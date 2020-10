أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، استمرار أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مشددة على استمرار العلاقات الثنائية متعددة الأوجه.وأكدت الوزارة، من خلال بيان لها نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.

The post الدفاع التركية: مستمرون في أنشطة تدريب ودعم “الوفاق” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24