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روسيا وإيران قلقتان من مشاركة «مقاتلين ليبيين» في صراع ناجورنو قرة باغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قلقهما «لمشاركة مقاتلين سوريين وليبيين في صراع ناجورنو قرة باغ»، بحسب بيان للخارجية الروسية نقلته «رويترز» صدر عقب محادثات هاتفية بين الوزيرين، اليوم الجمعة.

وإعلان روسيا وإيران عن مشاركة مقاتلين ليبيين في النزاع المتفجر في إقليم ناجوغرنو قره باغ هو الأول من نوعه، رغم الإعلانات المتكررة عن نقل مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان التي تدعمها تركيا.

وقالت «رويترز» إن مصدرين من المعارضة السورية أفادا بأن تركيا ترسل مقاتلين من المعارضة السورية لدعم أذربيجان وهو مانفته أنقرة وباكو. كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإرسال جهاديين سوريين إلى المنطقة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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