تسجيل 509 إصابات جديدة، و440 حالة شفاء، و11 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل خمسمئة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا، توزعت على اثنتين وثلاثين مدينة ومنطقة، من أصل ألفين وخمسمئة وخمس عينات موزعة على اثني عشر مختبرا لفحصها، فيما سجل المركز أربعمئة وأربعين حالة شفاء، وإحدى عشرة حالة وفاة.

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