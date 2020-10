الجهاني: وفد “مجلس الدولة” هو سبب تأخر انطلاق جلسة حوار بوزنيقة الثانية

قال عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، عصام الجهاني، إن تأخر انطلاق جلسة الحوار الثانية في مدينة بوزينقة المغربية، سببه قيام ما يسمى بمجلس الدولة بإرسال وفد جديد يختلف عن الوفد الذي حضر الجلسة الأولى.

وأكد الجهاني، في تصريحات صحفية، أنه تم إجراء جلسة تشاورية غير رسمية، أمس، مع وفد ما يسمى بمجلس الدولة، مرجحا عقد جلسة رسمية مساء اليوم أو غدا السبت.

وأوضح الجهاني، أنه تم توزيع مجلس إدارة المصرف المركزي على أساس جغرافي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وأن المعايير التي وضعت لاختيار منصب المحافظ ونائبه قاسية جدا، على حد وصفه.

