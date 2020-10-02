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قرب انتهاء أعمال إنشاء مدرسة الحسن بن الهيثم في زليتن

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في بلدية زليتن أعمال تنفيذ وإنشاء مدرسة الحسن بن الهيثم وفقاً للعقد المبرم مع مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم.

وبحسب البلدية فإن مفوض عام شركة التألق المعماري التى تنفذ أعمال الإنشاء بالمرفق المذكور فإن أعمال التنفيذ وصلت حتى إلى نحو 80% ، مشيرة إلى صعوبات تواجه أعمال التنفيذ منها تداعيات جائحة كورونا من جهة، وعدم توفر السيولة النقدية وتضاعف أسعار الإسمنت بشكل كبير والانقطاع المستمر للكهرباء ونقص العمالة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى.

وتشهد غالبية المدن الليبية توقفا في مشاريع إنشاء المدارس رغم الزيادة السكانية ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من الطلاب في الفصل الدراسي الواحد، وأنعكس سلبا على أداء المؤسسات التعليمية والمخرجات بشكل ملموس، حيث وصل أعداد الطلاب في بعض المدارس إلى ما يزيد عن 45 طالبا في الفصل الواحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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