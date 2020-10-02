تكريم رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات بنغازي

نظم مكتب مراقبة التعليم بمدينة بنغازي حفل تم خلاله تكريم رؤساء وأعضاء لجان امتحانات إتمام الشهادات الإعدادية والثانوية بمراقبة التعليم.

وحضر الحفل وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز وعدد من مسؤولي ديوان الوزارة ببنغازي وعدد من مدراء الإدارات وأقسام المراقبة التعليمية حيث تم تكريم رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات إضافة إلى الأجهزة الأمنية والجهات الصحية التي كان لها دور كبير في نجاح إجراء الامتحانات في ظل جائحة كورونا.

وشهدت أغلب مدارس المدن الليبية إجراءات وقائية من فيروس كورونا مع بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، واستهدفت الإجراءات الطلبة ولجان المراقبة، وتم توفير مواد التعقيم وجهاز قياس الحرارة لكل اللجان، فيما كان للجان الامتحانات دور بارز في المحافظة على سير الامتحانات بسلاسة.

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