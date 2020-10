طالب مركز طبرق

الطبي، الجمعة، العناصر الطبية و الطبية المساعدة و القوى التسييرية داخل المركز

بعدم إبرام أى عقود عمل مع المؤسسات الخدمية بالمدينة و خارجها إلا بعد مراجعة

إدارة المركز.

وأكد المركز في

منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن هذا

الإعلان لكافة العاملين والذين لديهم رقم وظيفي بمنظومة المركز المالية

وحذر

المركز أن الإدارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين عبر الجهات القانونية و

الرقابية بالدولة.

The post طبرق الطبي يطالب العناصر الطبية بمراجعته قبل إبرام أية عقود مع المؤسسات الخدمية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24