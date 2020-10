أعلن المجلس

البلدي سبها، الجمعة، أنه خصص بريد إلكتروني من أجل استقبال الشكاوي واستفسارات

المواطنين، مؤكدا أنه سيتم الإجابة علي شكاوي المواطنين إسبوعياً حسب الاختصاص.

وقال المجلس في

منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الهدف

من البريد الإلكتروني هو ايصال صوت المواطن ومن منطلق الشفافية والتواصل بين

المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وأوضح المجلس أن

البريد الإلكتروني هو … [email protected]

The post بلدي سبها يخصص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوي المواطنين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24