صيانة وتجهيز 4 مرافق صحية في بني وليد

انتهت أعمال الصيانة في 4 مرافق صحية ببني وليد، وشرعت السلطات الصحية في تجهيزها بحسب المواصفات المتفقة عليها من مكتب المشروعات بوزارة الصحة.

وقام مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد سامي سلامة بجولات تفقدية لهذه المرافق الصحية للتأكد من تجهيزها بشكل طبي متكامل بعد الانتهاء من صيانتها على أكمل وجه.

ويؤمل من هذه الأعمال أن تخفف العبء عبر استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات لها ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في الرفع من مستوى الخدمات الطبية بالمدينة.

ويشهد القطاع الصحي في ليبيا تدهورا ملحوظا في ظل إهمال الصيانة الدورية للمرافق، كما يهدد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بانهيار القطاع الصحي، نظرا لعدم القدرة على احتواء أعداد المصابين في المستشفيات ومراكز العزل.

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