بسبب كورونا.. الجنود الألمان المشاركين في “إيريني” قد يتعرضون للعزل

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن لا يُسمح للجنود الألمان المشاركين في مهمة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأي تواصل مباشر، وجها لوجه، مع آخرين حتى قبيل بداية العام الجديد.

من جانبه، قال قائد القوات الألمانية، يان فيتشن، إنه بسبب استمرار الجائحة، ليس من المتوقع أن يخرج الجنود من فرقاطة “هامبورج” المشاركة في المهمة خلال توقفها في الموانئ، مؤكدا أنه في حال ظهور حالة كورونا واحدة بعد التوقف في ميناء، فهذا يعني أن الوحدة بأكملها لن تكون قادرة على العمل.

وقالت المصادر، إنه يتم فحص ما يقرب من 240 جنديا ألمانيا على متن “هامبورج” في البحر المتوسط سفن الشحن المتجهة إلى ليبيا منذ أغسطس الماضي في إطار عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني”، وثبت مؤخرا إصابة العشرات من أفراد طاقم سفينة حربية إيطالية تشارك أيضا في مهمة ” إيريني” بفيروس كورونا.

