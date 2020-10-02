السفيرة الفرنسية تبحث مع “العقوري” تطورات الأوضاع الليبية

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا من سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان له اليوم الجمعة، أن الاتصال الهاتفي شهد بحث آخر التطورات السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا أهمية التنسيق المتواصل من أجل دعم الحوار السياسي لحلحلة الأزمة الراهنة.

وشدد “العقوري” على حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، مشيدا بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا، ولفت إلى أن ذلك سيعود على كامل المنطقة بالاستقرار.