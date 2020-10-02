قافلة إغاثية من أهالي هون لمنطقتي ” بونجيم ووادي بي”

انطلقت قافلة التبرعات والمساعدات الخيرية والتي سميت “الوال” تكريما لروح محمد السنوسي إبراهيم المعروف بالوال والذي يعد أحد رموز العمل التطوعي بهون.

وتم تجهيز القافلة بمشاركة الأهالي ومكونات المجتمع المدني بعد نداءات استغاثة كانت من منطقتي بونجيم ووادي بي وبمجرد أن تناهت إلى مسامع أهالي هون هذه الاستغاثات لبوا النداء.

وما إن شقت القافلة طريقها ناحية المناطق المقصودة حتى التمست مشاقا و صعابا جمة تمثلت أبرزها في إقفال الطريق بالكثبان المرتفعة والخطيرة من الرمال نتيجة عدم استخدامها منذ أكثر من سنة بسبب الأوضاع الأمنية التي تسببت بإغلاق المستشفى.

وبمجرد وصول الفريق الطبي بالقافلة الى المنطقة بدأ بالكشف على عشرات الحالات، كما أن المنطقة تعاني فلا سيولة منذ أشهر ولا غاز للطهي ولا وقود ولا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب ولا دواء حيث قدمت القافلة كميات من التمور ومياه الشرب والدواء والسلع الغذائية الأساسية واحتياجات الاطفال الاساسية لعلها تساعد قليلا في التغلب على بعض من هذا الوضع الذي أقل ما يوصف به أنه كارثي.

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