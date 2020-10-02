القضاء التونسي يؤجل النطق في قضية “الإخوان” ضد محمود المصراتي

قررت محكمة تونسية الابتدائية تأجيل النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد الصحفي الليبي محمود المصراتي إلى 11 نوفمبر المقبل.

وحضر المصراتي ومحاميه جلسة محاكمته في القضية المرفوعة ضده من ليبية تنشط في تركيا، وتدعى ليلى سويسي، ولها منظمة مجتمع مدني مرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين” المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، بعد كشفه أسرار عن مخططاتها داخل البلاد.

وتعد قضية سويسي ضد المصراتي إحدى قضايا “الإخوان” لمحاولة تصفية حساباتها مع الكاتب الذي يقيم حاليا بتونس.

يشار إلى أن المصراتي يواجه قضية أخرى مرفوعة من وليد اللافي مدير قناة النبأ سابقًا (قناة سلام حاليًا)، وهو أيضًا يقيم في تركيا، ويرأس هذه المؤسسات المرتبطة بالقيادي الإخواني علي الصلابي، وكذلك عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا.

وكانت سويسي رئيسة لمنظمة ”لأجلك يا ليبيا”، مجهولة التمويل، حصلت في وقت سابق على حكم غيابي بالسجن ضد محمود المصراتي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية.