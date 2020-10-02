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القضاء التونسي يؤجل النطق في قضية “الإخوان” ضد محمود المصراتي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قررت محكمة تونسية الابتدائية تأجيل النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد الصحفي الليبي محمود المصراتي إلى 11 نوفمبر المقبل.

وحضر المصراتي ومحاميه جلسة محاكمته في القضية المرفوعة ضده من ليبية تنشط في تركيا، وتدعى ليلى سويسي، ولها منظمة مجتمع مدني مرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين” المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، بعد كشفه أسرار عن مخططاتها داخل البلاد.

وتعد قضية سويسي ضد المصراتي إحدى قضايا “الإخوان” لمحاولة تصفية حساباتها مع الكاتب الذي يقيم حاليا بتونس.

يشار إلى أن المصراتي يواجه قضية أخرى مرفوعة من وليد اللافي مدير قناة النبأ سابقًا (قناة سلام حاليًا)، وهو أيضًا يقيم في تركيا، ويرأس هذه المؤسسات المرتبطة بالقيادي الإخواني علي الصلابي، وكذلك عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا.

وكانت سويسي رئيسة لمنظمة ”لأجلك يا ليبيا”، مجهولة التمويل، حصلت في وقت سابق على حكم غيابي بالسجن ضد محمود المصراتي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية.

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الإخوان ليبيا محمود المصراتي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخوان من خوارج العصر بفتوى من كبار علماء الازهر ومن دار الافتاء بمصر وفى الحديث الشريف امر رسول الله بقتل الخوارج ومن يفعل له اجر عظيم يوم القيامة فمن يريد ان ينال هذا الاجر وينفذ أمر رسول الله
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “.
    اما ارض الميعاد التى يتجمع فيها الان مشايخ الدعارة الخوان باسطنبول مسقط رأس اردوغان من كس امه تنزيل فلانها ارض كفر وضلال فسيفتحها المسلمون بلا قتال ويقتسموا غنائمها كما ورد فى حديثى ابوهريرة بصحيح مسلم
    والنصر سيكون حليف محمود المصراتى على الداعرة الاخوانية ساقطة بيوت الدعارة باسطنبول

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