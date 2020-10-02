ليبيا الان

مشاركة ليبية في اجتماع عربي “لإحياء السياحة”

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك عبر تطبيق زووم في فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة في دورته الثالثة.

ويأتي الاجتماع دعا إليه وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، من أجل التعاون البناء لدعم الأسس السياحية بين الدول العربية.

وتم التطرق خلال الاجتماع للسبل المتاحة لترسيخ التعاون المشترك بين الدول العربية وتبادل الخبرات والبحث في الآليات المتاحة للتعايش مع جائحة كورونا للنهوض بقطاع السياحة بعد الركود الذي حل به نتيجة توقف كل المؤسسات والمطارات والفنادق بسبب الحظر المفروض عالميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك