مشاركة ليبية في اجتماع عربي “لإحياء السياحة”

شارك رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك عبر تطبيق زووم في فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة في دورته الثالثة.

ويأتي الاجتماع دعا إليه وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، من أجل التعاون البناء لدعم الأسس السياحية بين الدول العربية.

وتم التطرق خلال الاجتماع للسبل المتاحة لترسيخ التعاون المشترك بين الدول العربية وتبادل الخبرات والبحث في الآليات المتاحة للتعايش مع جائحة كورونا للنهوض بقطاع السياحة بعد الركود الذي حل به نتيجة توقف كل المؤسسات والمطارات والفنادق بسبب الحظر المفروض عالميا.

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