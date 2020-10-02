مطالبات إيطالية بالتحرك للإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا

دعا رئيس مقاطعة صقلية الإيطالية نيللو موزوميتشي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالصيادين المحتجزين في ليبي.ا

وقال موزوميتشي في تصريحات صحفية إنه من غير الممكن أن يتم احتجاز 18 شخصًا في دولة أجنبية ولمدة شهر دون أن تكون إيطاليا على علم بالوضع القانوني لكل منهم، مبينا أن الصمت هو أكثر ما يؤثر على أسر المحتجزين حسب وصفه.

وفي آخر تطور في ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين من قبل قوات خفر السواحل التابعة للجيش الوطني قبالة سواحل بنغازي، فقد قالت وكالة نوفا أن السلطات أحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، عن العميد محمد الورشفاني، التابع للجيش الوطني، فقد تمت إحالة الصيادين إلى النيابة العسكرية حيث يحالون إلى المحكمة العسكرية في بنغازي الشهر القادم؛ لمحاكمتهم بتهمة الدخول إلى المياه الليبية والصيد فيها دون إذن مسبق.

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