الأناضول: انطلاق الجولة الثانية للحوار الليبي في المغرب

قالت وكالة الأناضول التركية، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت بالمغرب رسميا عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق عضو مشارك في الحوار من المجلس الاستشاري للدولة الليبي.

وأضاف المصدر، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن جلسات الحوار في الجولة الثانية “ستعمل على وضع معايير تولي المناصب السيادية” في ليبيا.

وكان مقررا إجراء الحوار الليبي بالمغرب الأحد الماضي، ثم تأجل إلى الثلاثاء، قبل أن تعلن وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية انعقاده الخميس، ليؤجل من جديد إلى الجمعة.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي بين 6 و10 سبتمبر الماضي جمع وفدي المجلس الاستشاري ومجلس النواب الليبي ، فيما توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.