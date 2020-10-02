3 إصابات جديدة و22 حالة شفاء في الكفرة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم أربع عينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية حالة واحدة، وإيجابية ثلاث عينات، كاشفة عن تماثل 22 حالة للشفاء.

– 9 إصابات جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في بلدية الكفرة منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي إلى 241 حالة، بينها 128 حالة شفاء، و25 حالة وفاة.

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