بيت المال ينفي لقائه المشري بشأن التفاهم حول آلية المفاوضات الجارية الآن

نفي آمر ما تسمي بغرفة عمليات سرت والجفرة، إبراهيم بيت المال، الجمعة، كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لقائه رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، من أجل التفاهم حول آلية الحوارات والمفاوضات الجارية الآن.

وأكد بيت المال

في تصريح له عبر الصفحة الرسمية لما تسمي بـ”غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و

الجفرة” بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن موقف الغرفة وقياداتها

مما يحدث قد تم اتخاذه وإعلانه رسميا في البيان الذي صدر الأربعاء الماضي.

وكانت ما تسمى بـ”غرفة عمليات سرت والجفرة” قد قالت في بيان لها في وقت سابق، إن اللقاءات التي تعقد بمختلف دول العالم من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل الأدوار لا تعنيها مهما كانت نتائجها، مضيفة أن استمرار الحكومات الانتقاليـة مضيعة للوقت والجهد ومعها قد ازداد الفساد ونهب المـال العام، مؤكدة أنه من الواجب إيقاف هذه الحكومات والذهاب للاستفتاء على الدستور والسعي إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية مباشرة.

وتابع البيان أنه في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي تمر بها ليبيا حول اللقاءات والحوارات التي تحدث بعدة دول حول التسوية السياسية القادمة، يخرج بعض الساسة الذين يدعون تمثيل الشعب الليبي والتحدث باسمهم من أجل استمرار جلوسهم على الكراسي والظفر بالمناصب والمصالح الخاصة لهم، مشيرا إلى أن هؤلاء ما كانت نواياهم إلا إطالة أمد الأزمات وتفاقم وزيادة الاحتقان في ليبيا.

ووجه البيان تحذيرا

لكل من ينتوي العبث والتلاعب بمصير الليبيين لأهدافه الشخصية أو الحزبية أو

القبليـة أو الجهوية، بحسب نص البيان.

