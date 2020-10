بعد تعرضه للحرق.. تخصيص مبنى جديد لمقر الرصد والاستجابة السريعة ببني وليد

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الجمعة، أن عضو اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني، زار مقر الرصد والاستجابة السريعة، الذي تعرض للحرق فجر اليوم؛ للوقوف على الأضرار الناجمة عن الحادث.وأعلن سلامة، تخصيص مبنى جديد لفريق الرصد والاستجابة، وسيباشر عمله صباح يوم الغد بكامل قدرته، مؤكدا أن جميع الأجهزة والمعدات الطبية لم تتعرض للحرق، والأضرار بسيطة جدا.وأبدى سلامة استغرابه من هذه الأعمال التخريبية التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين داخل المدينة.

