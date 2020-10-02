رئيس مجلس إدارة “سرت لإنتاج النفط” يتابع استكمال مشروع فصول دراسية متوقف منذ 10 سنوات

أجرى مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ،جولة تفقدية للوقوف على استكمال مشروع عدد 10 فصول دراسية بالمنطقة الثانية.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، اطلع رئيس مجلس الإدارة برفقة إدريس عمار مدير عام الخدمات، على مراحل العمل واستمع إلى شروح المختصين والمشاكل التي تؤثر في سرعة التنفيذ.

وكانت منسقية التخطيط ومتابعة مشاريع الصيانة العامة التابعة لإدارة الخدمات قد باشرت منتصف شهر سبتمبر المنصرم في تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع، حيث تم تنظيف المبنى وتركيب أسلاك الكهرباء والأبواب والحماية، كما تم الكشف على سطح المبنى بالكامل وتركيب ورق مقطرن والتعاقد لتركيب السقف المعلق والطلاء.

وأوضحت الشركة، أن هذا المشروع الذي توقف العمل فيه بعد انسحاب المقاول المنفذ منذ حوالي عشر سنوات سيسهم في توفير فصول دراسية جديدة لمنسقية المدارس، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية السنة الجارية.