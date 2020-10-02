وزير الخارجية الأمريكي يحذر تركيا من نقل مرتزقتها في ليبيا إلى أذربيجان

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا، من إرسال مقاتلين سوريين إلى منطقة نزاع قره باغ بأذربيجان، لزعزعة الاستقرار.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية أمس الجمعة خلال زيارة إلى كرواتيا: “رأينا نقل مقاتلين سوريين من ميادين القتال في سوريا إلى ليبيا، وهذا تسبب في مزيد من الاضطراب، والفوضى، والنزاع، والقتال، وتراجع السلام، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى الأمر ذاته في النزاع بقره باغ وما حولها”.

وتواصل إقلاع طائرات تركية من ليبيا وسط اتهامات بنقلها مرتزقة إلى أذربيجان، إذ رصد موقع “فلايت رادار” المتخصص في مراقبة حركة الملاحة الجوية مغادرة طائرة شحن من طراز “C130 222” التابعة لسلاح الجو التركي من قاعدة الوطية الجوية، عائدة إلى بلادها

وكشف الموقع أيضا مغادرة اليو الجمعة طائرتي شحن من طراز “C130 222,223” تابعتين لسلاح الجو التركي من العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن فرنسا اتهمت تركيا، أول من أمس الخميس، بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في نزاع ناغورنو كاراباخ، وقالت باريس إنها تعمل مع روسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أذربيجان والقوات الأرمينية.

من جانبها، أدانت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أول أمس الخميس، نقل ونشر مقاتلين من سوريا وليبيا في منطقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرةً الأمر «تطورًا خطيرًا»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، قد أكد الإثنين الماضي، أن الدعم العسكري والسيبراني الذي تقدمه تركيا لأذربيجان يعيد إلى أذهان الشعب الأرميني «شبح الدولة العثمانية»، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار تلك «المجزرة».

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى إقليم ناجورني كاراباخ ودفعت بهم تركيا للنزاع إلى 850، مشيرًا إلى سقوط 3 قتلى بين صفوف المرتزقة على الأقل، بحسب موقع “تركيا الآن”.