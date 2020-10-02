بواسطة طاهر السنى.. صنع الله يطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شيوخ قبائل برقة وضباط الجيش

طالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة العقوبات الأمم المتحدة بفرض عقوبات على شيوخ قبائل في برقة وضباط الجيش الوطني الليبي.

وأرسل مصطفى صنع الله مطالبه، إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة عن طريق طاهر السني ممثل حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، للمطالبة بفرض عقوبات على عدد من شيوخ القبائل في برقة و ضباط الجيش و النشطاء و الإعلاميين.

وتأتي مطالبة صنع الله، بعد اتفاق أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية و القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بعودة إنتاج النفط و تصديره، الأمر الذى فسره محللون سياسيون بأنه سابقة خطيرة و استهتار بالأعراف الدبلوماسية و الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة نفسها .