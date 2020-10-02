استعدادات “داخلية الوفاق” للاحتفال بـ”يوم الشرطة الليبية”

قام العميد “منير بالأعمى” ، رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق برفقة عدد من الضباط بالمصلحة بجولة تفقدية لمتابعة التدريبات التي تتلقاها الكراديس التابعة للمصلحة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار استعدادات الوزارة للإحتفال بـ”يوم الشرطة الليبية” والتي ستشمل عروضاً ومراسم أخرى يجري الإعدادا لها على قدمٍ وساق وتتم هذه التدريبات بإشراف الإدارة العامة للتدريب-حسب ماورد عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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