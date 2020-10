بومطاري: القطاع المصرفي في شلل تام والمركزي رفض تخصيص مليار دينار للجنوب

قال وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج

بومطاري، إن القطاع المصرفي في شلل تام، ولا يمنح أي قروض أو تسهيلات للقطاع الخاص،

مشيرا إلى أن المصرف المركزي ينادي برفع الدعم قبل تفعيل دوره في فرض الرقابة على النقد

الأجنبي.

وأضاف بومطاري في تصريحات له إن هناك فجوة بين الحد الأدنى

والأعلى من المرتبات تصل لأكثر من 40 ضعفا، مبينا أن هناك فرق عمل تعمل حاليا للوصول

إلى جدول مرتبات عادل في الدولة.

وتابع بومطاري أن %60 من النشاط الاقتصادي في ليبيا هو نشاط

ظل خارج المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى أن مالية الوفاق خصصت مليار دينار ليبي للجنوب

وتم رفضها من قبل المصرف المركزي.

وأشار بومطاري أن وزارة مالية الوفاق ماضية قدما في اعتماد

الميزانية الإضافية وتخصيص الأموال اللازمة للإفراج عن المرتبات.

